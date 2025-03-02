Доллары 2003 года: можно ли их обменять в Украине и где это сделать

В Украине возникла проблема со "старыми" долларами - валютой выпуска 2003 года и раньше, поскольку многие финансовые учреждения отказываются их принимать для обмена. Сообщалось, что некоторые обменники соглашались выкупить такие купюры, но только с дополнительной незаконной комиссией.

Принимают ли доллары 2003 года в Украине и стоящие за этой практикой, рассказывает Новости.LIVE. Некоторые пункты обмена валют отказывают клиентам в продаже купюры 100 долларов выпуска в 2003 году, поскольку срок действия этой валюты превышает 20 лет. Этот аспект важен для ряда небанковских финансовых учреждений.

Однако действующее законодательство Украины запрещает вводить ограничения на обмен иностранных купюр по их дизайну, номиналу или дате выпуска. Национальный банк обязывает всех участников рынка принимать наличные деньги любого образца, за исключением случаев, предусмотренных внутренними распоряжениями. Такие решения можно оспаривать, если клиент считает их незаконными.

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Иными словами, купюра 100 долларов в 2003 году остается действующим платежным средством, обмен которого не должен сопровождаться дополнительными комиссиями. Отказ в обмене может быть оправдан только по двум основаниям:

если банкнота сильно повреждена или имеет выраженный износ;

если валюта признана подлогом.

Для защиты прав и интересов граждан НБУ еще летом 2023 года принял ряд мер сдерживания. Регулятор уточнил нормативную базу, устранив некоторые признаки незначительного износа как основание для отказа в обслуживании, а также приступив к проверкам участников рынка, налагая высокие штрафы за нарушение правил.

По словам НБУ, уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу или году выпуска банкнот иностранной валюты, которая является законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым совершаются валютно-обменные операции.

Следует также отметить, что эти требования касаются купюр всех номиналов долларов, выпускаемых Федеральной резервной системой США с 1914 года по настоящее время.

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