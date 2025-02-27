Чому обміняти 50 та 100 доларів в Україні стало проблематично: українців попереджають

Українцям слід бути обережними при обміні доларів. Наразі в Україні зростає кількість підроблених банкнот, особливо 50 та 100 доларів.

Національний банк України оприлюднив дані про рівень підробок банкнот. За словами регулятора, ситуація знаходиться під контролем.

Оновлена інформація свідчить, що серед національної валюти найчастіше підробляють 500 гривень. Що стосується іноземних валют, то найбільше підробляються банкноти 50 та 100 доларів США. Порівняно з євро, випадків підробок останньої значно менше. Банкнота номіналом 100 доларів є найпоширенішою серед фальшивок – її підробляють у 90% випадків.

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Для запобігання неприємним ситуаціям Національний банк України рекомендує уникати обміну валют через приватних міняйлів або інтернет-ресурси. Найбільш безпечним варіантом є звернення до банків або ліцензованих фінансових установ, де гроші перевіряються на справжність за допомогою спеціального обладнання, що мінімізує ризик отримання фальшивих купюр. Водночас вуличні міняйли можуть скористатись неуважністю клієнтів і підкласти підроблені банкноти.

Якщо виникли сумніви щодо автентичності купюр номіналом 50 чи 100 доларів, можна звернутися до банку для перевірки їх справжності. Однак слід пам'ятати, що у разі виявлення підробки банкноти будуть вилучені без компенсації їх вартості. Далі правоохоронці займуться розслідуванням.

Як визначити справжність доларів

Завжди звертайте увагу на захисні елементи та ретельно їх перевіряйте. Потріть купюру між пальцями, не згортайте її відразу після отримання, а краще пройдіться пальцями по всій поверхні, щоб відчути рельєфність матеріалу. Піднесіть банкноту до джерела світла і перевірте водяні знаки та портрет.

Деякі банкноти мають вшиту захисну стрічку, що є складним елементом для підробки, тому варто особливо уважно її оглянути. Також, якщо розглядати банкноту під кутом, можна побачити зміну кольору на певних ділянках.

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