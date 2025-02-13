Долар чи євро: експерти назвали найкращий варіант для обміну зараз

Позиції долара на світовому ринку можуть зміцнитися, особливо у разі повернення Дональда Трампа до влади в США. Традиційно саме ця валюта вважається надійним вибором для збереження заощаджень.

Як зазначив експерт Українського інституту майбутнього Данило Монін у коментарі для 24 Каналу, політика Дональда Трампа, ймовірно, сприятиме зміцненню долара, тоді як позиції євро можуть послабитися. Він додав, що останнім часом курс євро суттєво знизився, хоча все ще залишається ймовірність його стабілізації.

Читайте також: Чому українцям варто інвестувати в долари: експерти дають поради

"Можна купувати як євро, так і долари, але, на мою думку, долар – кращий вибір," – додає експерт.

Раніше економіст наголошував, що найкращий час для купівлі валюти – саме зараз, оскільки найближчим часом курс навряд чи покращиться.

Раніше ми розповідали, що курс долара в Україні на порозі змін.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!