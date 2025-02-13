Доллар или евро: эксперты назвали лучший вариант для обмена сейчас

Позиции доллара на мировом рынке могут укрепиться, особенно в случае возвращения Дональда Трампа к власти в США. Традиционно именно эта валюта считается надежным выбором для сохранения сбережений.

Как отметил эксперт Украинского института будущего Даниил Монин в комментарии для 24 Канала, политика Дональда Трампа, вероятно, будет способствовать укреплению доллара, в то время как позиции евро могут ослабиться. Он добавил, что в последнее время курс евро существенно снизился, хотя все еще остается возможность его стабилизации.

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"Можно покупать как евро, так и доллары, но, по моему мнению, доллар – лучший выбор", – добавляет эксперт.

Ранее экономист отмечал, что лучшее время для покупки валюты – именно сейчас, поскольку в ближайшее время курс вряд ли улучшится.

Ранее мы рассказывали, что курс доллара в Украине на пороге перемен.

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