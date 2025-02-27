Почему обменять 50 и 100 долларов в Украине стало проблематично: украинцев предупреждают

Украинцам следует соблюдать осторожность при обмене долларов. В Украине растет количество поддельных банкнот, особенно 50 и 100 долларов.

Национальный банк Украины обнародовал данные об уровне подделок банкнот. По словам регулятора, ситуация находится под контролем.

Обновленная информация свидетельствует, что среди национальной валюты чаще всего подрабатывают 500 гривен. Что касается иностранных валют, то больше всего подделываются банкноты 50 и 100 долларов США. По сравнению с евро случаев подделок последней значительно меньше. Банкнота номиналом 100 долларов является самой распространенной среди фальшивок – ее подрабатывают в 90% случаев.

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Для предотвращения неприятных ситуаций Национальный банк Украины рекомендует избегать обмена валют через частные менялы или интернет-ресурсы. Наиболее безопасным вариантом является обращение в банки или лицензированные финансовые учреждения, где деньги проверяются на подлинность с помощью специального оборудования, минимизирующего риск получения фальшивых купюр. В то же время уличные менялы могут воспользоваться невнимательностью клиентов и подложить поддельные банкноты.

Если возникли сомнения в подлинности купюр номиналом 50 или 100 долларов, можно обратиться в банк для проверки их подлинности. Однако следует помнить, что в случае обнаружения подделки банкноты будут изъяты без компенсации их стоимости. Далее правоохранители займутся расследованием.

Как определить подлинность долларов

Всегда обращайте внимание на защитные элементы и тщательно проверяйте. Потрите купюру между пальцами, не сворачивайте ее сразу после получения, а лучше пройдитесь пальцами по всей поверхности, чтобы почувствовать рельефность материала. Поднесите банкноту к источнику света и проверьте водяные знаки и портрет.

Некоторые банкноты имеют вшитую защитную ленту, являющуюся сложным элементом для подделки, поэтому следует особенно внимательно ее осмотреть. Также если рассматривать банкноту под углом, можно увидеть изменение цвета на определенных участках.

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