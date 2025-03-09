"Унікальні" купюри доларів в гаманцях українців: як розпізнати та за скільки можна продати
Українці активно виставляють на продаж доларові купюри з унікальними серійними номерами на сайтах оголошень. Ціна таких банкнот значно перевищує їхній номінал.
До прикладу, за 1 долар просять 100 грн, хоча за офіційним курсом НБУ він коштує 41,27 грн. Дві купюри по 100 доларів (номінально 8 254 грн) продають за 8 800 грн. Проте трапляються ще дорожчі пропозиції – за одну банкноту номіналом 100 доларів хочуть виручити аж 350 тис. грн. Про це пише OBOZ.UA.
У випадку з купюрою, яку продають за 350 тисяч гривень, обґрунтування такої вартості не надається. В оголошенні лише зазначено, що банкнота має "унікальний номер 21212100".
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У той же час, в оголошенні про продаж купюри номіналом 1 долар за 100 грн зазначено, що її номер вважається "класним" і "щасливим". До того ж покупцеві пропонують на вибір дві банкноти з такими номерами:
- 72597700;
- 41671177.
Можливо, ці номери вважаються "щасливими" через наявність двох сімок у кінці. Втім, автор оголошення не надає жодних пояснень із цього приводу.
За словами іншого продавця, головна особливість двох його банкнот номіналом 100 доларів полягає в їхніх послідовних номерах. Тобто вони розташовані один за одним:
- 02985691;
- 02985692.
"Колекційні купюри по 100 доларів. 2 номери поспіль", – зазначається в оголошенні.
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Чому банкноти з "гарними" номерами високо цінуються
Загалом, банкноти з незвичайними номерами мають попит серед колекціонерів і нумізматів з кількох причин, зокрема:
- Рідкісність.
Купюри з унікальними комбінаціями цифр трапляються значно рідше за стандартні, що робить їх цінними для колекціонування.
- Естетична привабливість.
Комбінації цифр, такі як 111111, 123456, 777777, сприймаються як естетично привабливі.
- Нумізматична цінність.
Певні комбінації цифр, такі як дзеркальні, "дата народження" чи "щасливі" числа, можуть значно перевищувати свою номінальну вартість.
- Забобони та символізм.
Деякі люди вважають, що певні числа можуть приносити удачу, наприклад, 888 у китайській культурі символізує добробут і процвітання.
Раніше ми розповідали, що потрібно знати українцям про старі банкноти доларів.
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