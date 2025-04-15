Небезпека в гаманці: де в Україні найчастіше з’являються фальшиві купюри

Фальшивомонетники швидко пристосувалися до умов війни в Україні. Про це свідчать дані Національного банку щодо кількості підроблених банкнот, які нині перебувають в обігу.

Найбільше випадків з підробками трапляється в місцях активного обігу готівки – це передусім супермаркети та заклади фастфуду, пише 24 Канал.

Фальшиві банкноти часто "вкидають" не лише у торговельних точках – підробки трапляються і в громадському транспорті, а також у банкоматах, що приймають готівку.

Читайте також: Купюри номіналом 100 доларів 2003 року можуть викликати проблеми: подробиці

Важливо! Згідно зі спостереженнями, в Україні також виявляють чимало фальшивих банкнот у доларах США та євро.

За інформацією НБУ, найбільш уразливими до підробок залишаються купюри таких номіналів:

500 гривень (випуск 2006 року);

200 гривень (зразка 2007 року);

100 гривень (випуск 2005 року).

Хоча банки постійно вдосконалюють захист грошових знаків, зловмисники подекуди все ж знаходять способи обійти системи безпеки.

Раніше ми розповідали, які купюри гривні можуть відмовитися приймати у банках та магазинах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!