Стоимость пасхальной корзины рекордно выросла: стоит ли ожидать удешевления продуктов после праздника

Цены на пасхальную корзину в Украине выросли на 64,5% с начала полномасштабной войны. В 2025 году стоимость традиционного набора продуктов существенно поднялась – на 18,1%.

Экономист Григорий Кукуруза рассказал, стоит ли ожидать снижения цен на продукты после празднования Пасхи. Об этом пишет "Главком".

Во время телемарафона Григорий Кукуруза отметил, что рост стоимости пасхальной корзины не связан с ажиотажем перед праздниками.

Он отметил, что после Пасхи общего снижения цен на продукты не будет. По словам эксперта, удешевление может коснуться лишь отдельных товаров – например, сала или яиц.

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Цены на мясные изделия, как ожидается, останутся без изменений.

Стоит отметить, что в 2023 году стоимость пасхальной корзины выросла на 29,3% и составляла 1468 гривен. В 2024-м цена поднялась до 1581 гривны, что на 7,7% больше, а в 2025 году зафиксировали новое существенное подорожание – на 18,1%.

В пасхальную корзину традиционно входят: домашний кулич (содержащий такие ингредиенты, как мука, яйца, молоко, сливочное масло, сахар, дрожжи и изюм), десяток яиц, по 500 граммов сала, буженины, домашней колбасы, твердого сыра, сливочного масла, а также свежие и консервированные огурцы и помидоры. Кроме этого, к набору добавляют 1 кг курятины, 250 г хрена и бутылку украинского вина.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие три популярных продукта в Украине существенно подорожают перед Пасхой.

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