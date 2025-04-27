Предусмотрена ли доплата к пенсии после 65: разъяснение для пенсионеров

В 2025 году украинцы, достигшие 65-летнего возраста и имеющие полный необходимый страховой стаж, должны получать пенсию не ниже 40% от средней заработной платы. Если начисленная пенсия не дотягивает до этого минимального показателя, государство автоматически обеспечит доплату до установленного уровня.

Это правило остается действующим и не претерпевает изменений по сравнению с предыдущими годами. В 2025 году гражданам, достигшим 65 лет, доплата к пенсии назначается автоматически. Главное условие – чтобы размер пенсионных выплат соответствовал предусмотренным критериям, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Если пенсионная выплата составляет менее 40% установленного уровня минимальной зарплаты, обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно – доплата будет назначена автоматически.

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В то же время, другие виды надбавок для лиц в возрасте 65 лет не предусмотрены. Граждане, достигшие 70-летнего возраста, и в дальнейшем будут получать дополнительные суммы в зависимости от возрастной группы:

от 70 до 74 лет – 300 грн;

от 75 до 79 лет – 456 грн;

от 80 лет и старше – 570 грн.

Пенсионеры в возрасте от 65 лет, имеющие полный страховой стаж, должны получать пенсию не ниже 40% от минимальной зарплаты. Поскольку в 2025 году "минималка" будет равна 8 000 гривен, минимальная пенсия для таких лиц должна составлять не менее 3 200 гривен.

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