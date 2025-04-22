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Економіка

Чи може військовий достроково вийти на пенсію та як це зробити

Ціхоцька Марія

Чи може військовий достроково вийти на пенсію та як це зробити
чоловіки можуть скористатися цим правом із 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу, а жінки — з 50 років, якщо мають не менше 20 років стажу

Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, а також особи зі статусом учасника бойових дій, можуть претендувати на достроковий вихід на пенсію за віком. Таке право передбачене законодавством, однак воно реалізується лише за умови відповідності двом критеріям — віку та наявності необхідного страхового стажу.

Згідно з роз’ясненням Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, чоловіки можуть скористатися цим правом із 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу, а жінки — з 50 років, якщо мають не менше 20 років стажу.

Право на дострокову пенсію закріплено в частині 4 статті 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та в пунктах 19, 20 і 21 статті 6 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Розмір виплат при цьому залежить від індивідуального страхового стажу та рівня заробітної плати, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду.

Окрім основної пенсійної виплати, учасники бойових дій можуть отримувати низку доплат. Зокрема, передбачено підвищення на 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, цільову грошову допомогу в розмірі 40 гривень, а також щомісячну адресну доплату до пенсії, якщо загальна сума виплат не досягає 4 958 гривень. Такі надбавки регулюються відповідними законами та постановами Кабінету Міністрів України.

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Для оформлення пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду — особисто або онлайн через вебпортал електронних послуг. До заяви слід додати низку документів: паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують стаж (наприклад, трудову книжку або військові довідки), довідку про заробітну плату за період до грудня 2016 року у разі відсутності даних у реєстрі, посвідчення учасника бойових дій та документальне підтвердження участі у заходах із захисту України. Також необхідне фото для оформлення пенсійного посвідчення.

Таким чином, військові, які брали участь у захисті держави, можуть розраховувати не лише на достроковий вихід на пенсію, а й на ряд додаткових соціальних гарантій.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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Економіка