Частина жінок в Україні не зможе вийти на пенсію у 60 років: причини

Деякі жінки в Україні зможуть вийти на пенсію лише у 63 або навіть у 65 років. Для того, щоб отримати право на заслужений відпочинок у 60, необхідно мати належний страховий стаж.

В Україні пенсійний вік для жінок поступово зрівняли з чоловічим. Наразі як жінки, так і чоловіки мають право на вихід на пенсію лише з 60 років. Про це пише UAportal з посиланням на видання "На пенсії".

У 2011 році в Україні було прийнято закон, згідно з яким пенсійний вік для жінок поступово збільшувався з 55 до 60 років. Перехід завершився 1 квітня 2021 року – саме тоді зміни охопили жінок, народжених у 1961 році. З того часу пенсійний вік для всіх громадян країни, незалежно від статі, складає 60 років.

Скільки років страхового стажу потрібно жінкам для оформлення пенсії

Варто зазначити, що пенсійна реформа, запроваджена у 2017 році, передбачає поступове підвищення вимог до страхового стажу для призначення пенсії за віком.

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Починаючи з 2018 року, щороку мінімальний стаж збільшується на один рік. До 2028 року він сягне 35 років. У 2025 році, аби вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу.

Зауважимо, якщо жінка не має необхідної кількості стажу, вона не зможе піти на пенсію за віком і буде змушена продовжувати працювати, щоб накопичити потрібну тривалість стажу.

Кому доведеться оформлювати пенсію після досягнення 63-річного віку

Жінки, які не накопичили достатньої кількості страхового стажу, можуть оформити пенсію у 63 або 65 років:

щоб отримати пенсію у 63-річному віці, потрібно мати щонайменше 22 роки стажу;

для виходу на пенсію у 65 років необхідно не менше 15 років страхового стажу.

За потреби, необхідну кількість страхового стажу для призначення пенсії можна докупити. Проте це вигідно лише тоді, коли не вистачає зовсім небагато. До прикладу, вартість одного місяця складає 1760 грн, а повного року – 21 120 грн.

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