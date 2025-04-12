Яка пенсія буде у пенсіонерів без стажу у 2025 році

В Україні громадяни, які досягли пенсійного віку, але не набрали необхідного страхового стажу, замість пенсії отримують соціальну допомогу. Йдеться про соціальну пенсію, яку держава призначає людям, котрі не мають права на звичайну пенсію за віком через брак трудового стажу.

Згідно з українським законодавством, для виходу на пенсію у 2025 році необхідно мати від 15 до 32 років страхового стажу. Чим більший стаж, тим раніше людина може вийти на пенсію. Наприклад, при 32 роках стажу пенсію можна оформити у 60 років. Якщо ж стажу лише 15 років, пенсію можна буде отримати не раніше ніж у 65. Про це пише Уніан.

Однак у багатьох людей, які досягли 65 років, не вистачає необхідного мінімуму стажу. У такому разі вони можуть претендувати на соціальну допомогу замість повноцінної пенсії. Виплати призначаються за умови, що особа не отримує інші види пенсій чи соціальних допомог, зокрема через інвалідність або виробничі травми.

У 2025 році соціальна пенсія обчислюється на основі різниці між середньомісячним доходом сім’ї на одну людину та прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб, який наразі становить 2361 грн. Формула розрахунку досить проста і враховує доходи за останні шість місяців.

Юристка Олена Воронкова навела приклад: у родині двоє пенсіонерів. Один із них отримує мінімальну пенсію й працює за мінімальну зарплату. Інший – не має достатнього стажу. Доходи родини за пів року підсумовуються і діляться на шість місяців і на кількість осіб у родині. Отримане число порівнюється з прожитковим мінімумом для непрацездатних, і саме різниця між цими двома показниками визначає розмір соціальної допомоги.

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Втім, навіть якщо розрахункова сума перевищує 3028 грн (прожитковий мінімум для працездатної особи), виплата не може бути більшою за цю межу. Для самотніх пенсіонерів, які не мають інших доходів, мінімальний гарантований розмір допомоги становить не менше 2361 грн, навіть якщо інші розрахунки показують меншу суму.

Якщо ж особа перебуває на повному державному утриманні, наприклад, у будинку для літніх людей, їй виплачують лише 20% від встановленого прожиткового мінімуму, а решта коштів спрямовується на покриття витрат закладу.

Сума соціальної пенсії переглядається раз на пів року — з урахуванням змін у доходах, прожитковому мінімумі та інших соціальних параметрах.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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