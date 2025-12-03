Землю накрила магнітна буря рівня 5,7: прогноз на 3 грудня

3 грудня, у середу, на Сонці очікується підвищена активність, що призведе до магнітної бурі червоного рівня з К-індексом 5,7. Сонячний спалах класу X1,9, який стався 1 грудня, спричинив викид корональної маси.

Хоча ймовірність його прямого впливу на Землю мінімальна, у поєднанні з високошвидкісним сонячним вітром ця подія може підняти геомагнітну активність до рівня STORM G1 (помірна буря), з можливістю спостереження полярних сяйв на високих широтах. Про це свідчать дані meteoagent та повідомила Британська геологічна служба.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур на самопочуття, фахівці рекомендують пити більше рідини — наприклад, трав'яний чи зелений чай, — уникаючи кави та алкоголю; віддавати перевагу легким стравам із сезонних овочів і зелені; частіше гуляти на свіжому повітрі; нормалізувати режим сну та намагатися уникати стресових ситуацій і надмірного хвилювання.

Нагадаємо, ми вже писали, чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!