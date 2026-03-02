'Америка помститься за кожного полеглого воїна і завдасть 'найсуворішого удару' по іранському терористичному режиму' - Трамп повідомив про перші жертви США у війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп повідомив про загибель трьох американських військових під час масштабної операції "Епічна лють" проти Ірану та застеріг, що кількість втрат може зрости до завершення бойових дій. У зверненні щодо перебігу кампанії він заявив, що командування CENTCOM поінформувало його про загибель військовослужбовців у бою.

Глава держави висловив співчуття родинам полеглих, назвавши їх патріотами, які віддали життя за країну, а також побажав пораненим якнайшвидшого одужання. Водночас Трамп зазначив, що не виключає нових втрат серед американських сил.

Підбиваючи підсумки поточного етапу операції, президент наголосив, що Сполучені Штати дадуть жорстку відповідь за кожного загиблого військового та продовжать удари по іранській стороні. За його словами, кампанія триває без уповільнення і завершиться лише після досягнення всіх поставлених цілей.

Серед ключових завдань Вашингтона Трамп назвав позбавлення Ірану можливостей розробляти та застосовувати далекобійні ракети й ядерну зброю. Він повідомив, що американські сили вже уразили сотні об’єктів, зокрема системи протиповітряної оборони. Окремо президент згадав про знищення дев’яти іранських військових кораблів і штабу військово-морських сил, що, за його словами, відбулося протягом лічених хвилин.

Також Трамп заявив про ліквідацію вищого військового керівництва Ірану та стверджував, що тисячі бійців Корпус вартових ісламської революції нібито звертаються із проханням про капітуляцію в обмін на гарантії безпеки. Він закликав представників іранських силових структур скласти зброю, пригрозивши в іншому разі суворими наслідками.

Окрім цього, американський лідер звернувся безпосередньо до громадян Ірану із закликом скористатися ситуацією та взяти майбутнє країни під свій контроль.

