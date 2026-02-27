Росія атакувала Суми дронами: палала будівля у центрі міста, (фото, відео)

Вранці 27 лютого в центрі Сум сталася пожежа в готелі після атаки російських безпілотників. Рано-вранці російський ударний БпЛА влучив у будівлю в центральній частині міста.

Про це повідомили голова Сумська обласна військова адміністрація Олег Григоров, начальник Сумська міська військова адміністрація Сергій Кривошеєнко та ДСНС України. Після першого удару ворог здійснив повторну атаку в той момент, коли на місці вже працювали рятувальники.

У ДСНС уточнили, що ціллю став готель. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Як повідомив Олег Григоров, обійшлося без постраждалих — усіх людей встигли своєчасно евакуювати. Згодом Сергій Кривошеєнко уточнив, що з будівлі вивели 50 осіб. Пожежу ліквідували.

Наразі профільні служби продовжують роботи з усунення наслідків удару та обстеження пошкодженої будівлі.

