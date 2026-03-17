Трамп заявив, що США 'зможуть забрати' Кубу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба нині перебуває у вкрай складному становищі. На його думку, Сполучені Штати мають значний вплив на ситуацію навколо острова.

Про це повідомляє Politico. За словами Трампа, він давно спостерігає за відносинами між США та Кубою і вважає, що країна наближається до критичної точки. Він також заявив, що для нього було б честю відіграти ключову роль у зміні ситуації на острові.

Коментуючи свої слова про можливість "забрати Кубу", Трамп уточнив, що йдеться про різні варіанти дій, включно з можливим втручанням у тій чи іншій формі. Він наголосив, що Сполучені Штати, на його думку, мають достатньо можливостей для впливу на подальший розвиток подій.

Американський президент також підкреслив, що наразі вважає Кубу ослабленою державою, що, на його переконання, відкриває для США ширші можливості у визначенні своєї політики щодо цієї країни.

