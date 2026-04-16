Розбираємо великодній стіл: скільки часу зберігаються варені яйця та як зрозуміти, що вони зіпсовані

Варені яйця часто готують заздалегідь, особливо напередодні свят, однак після термічної обробки вони псуються швидше за сирі. Щоб уникнути харчових отруєнь, важливо знати допустимі строки зберігання та основні ознаки зіпсованого продукту.

Скільки можна зберігати варені яйця

Термін придатності залежить насамперед від температури та умов зберігання:

У холодильнику в шкаралупі варені яйця можуть зберігатися до 7 днів. Найкраще тримати їх у закритому контейнері на середній полиці.

Очищені яйця бажано з’їсти протягом 1–2 днів, адже без шкаралупи вони швидше висихають і вбирають сторонні запахи.

За кімнатної температури (+18…+22°C) яйця можна залишати не довше ніж 2 години, а в спеку — максимум 1 годину.

Як визначити, що яйце зіпсувалося

Навіть якщо термін зберігання ще не минув, продукт може стати непридатним. Зверніть увагу на такі ознаки:

Неприємний запах. Різкий сірчистий або тухлий аромат свідчить, що яйце зіпсоване.

Зміна текстури білка. Якщо білок став слизьким, липким або занадто м’яким, від продукту краще відмовитися.

Незвичний колір. Поява плям або зміна відтінку білка може вказувати на бактеріальне забруднення.

Пошкоджена шкаралупа. Темні плями, наліт чи пліснява на поверхні означають, що яйце небезпечне для вживання.

