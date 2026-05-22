Дрони атакували російський Ярославль: було перекрито трасу на Москву та припинено роботу аеропорту (фото, відео)

У ніч на 22 травня російський Ярославль зазнав масованої атаки безпілотників. За словами місцевих жителів, приблизно о 01:30 у місті пролунали сирени повітряної тривоги, після чого було зафіксовано серію потужних вибухів — щонайменше 15–20.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova, а також губернатор області Михайло Євраєв. Очевидці розповідали про яскраві спалахи в небі, а вибухові хвилі спричинили масове спрацювання автомобільної сигналізації в житлових районах.

Читайте також: Дрони атакували російську Сизрань, куди постачають "шахеди" з Ірану: є влучання у НПЗ (фото, відео)

На тлі загрози повторних ударів у місті запровадили посилені заходи безпеки. Зокрема, було перекрито виїзд із Ярославля у напрямку Москви на ділянці траси М-8 — від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою. Місцева влада закликала мешканців утриматися від поїздок у цьому напрямку.

Крім того, тимчасово призупинив роботу аеропорт Ярославля. Летовище не приймало та не відправляло рейси через загрозу повторних атак безпілотників.

Нагадаємо, дрони атакували Москву.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!