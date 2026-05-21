Російська армія атакувала Дніпро: є влучання у житловий будинок, поранено жінку (фото)

Російські війська завдали чергового удару по Дніпру, унаслідок атаки постраждала 58-річна жінка. За його словами, медики надали постраждалій допомогу на місці.

Госпіталізація їй не знадобилася — жінка проходитиме лікування амбулаторно. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Також внаслідок обстрілу зазнала пошкоджень квартира на п’ятому поверсі багатоповерхівки. Вибухова хвиля пошкодила й сусідні будинки — у них вибито вікна.

Нагадаємо, армія рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київщину.

