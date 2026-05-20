Синоптики повідомили, яким буде літо у 2026 році: очікуються температурні гойдалки і не лише

Попередні довгострокові прогнози свідчать про можливі "температурні коливання" влітку 2026 року. Синоптики зазначають, що сезон загалом може бути теплішим за кліматичну норму, однак спекотні періоди, ймовірно, чергуватимуться з проходженням потужних атмосферних фронтів, які приноситимуть похолодання та опади.

Такий висновок випливає з аналізу матеріалів видання "Лівий берег" щодо ймовірного сценарію літньої погоди. За попередніми оцінками, червень не принесе тривалої стабільної спеки. Очікується помірний температурний фон у межах +22…+27°C. Водночас через активну циклонічну діяльність місяць може стати одним із найбільш вологих у сезоні. У другій половині червня не виключаються локальні грози, град і шквали, насамперед у західних та північних регіонах.

У липні прогнозується посилення тепла та ймовірні тривалі хвилі спеки, коли температура місцями може підніматися до +35°C і вище, особливо на півдні та сході країни. Саме цей період може стати найбільш посушливим, що підвищує ризики пожежної небезпеки.

У серпні літній характер погоди, за прогнозами, збережеться довше, а відчутніше зниження температури очікується лише наприкінці місяця.

Доктор фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова зазначає, що тривалих стійких періодів сильної спеки, подібних до тих, що спостерігалися в окремі роки, цього літа не очікується. За її словами, окремі спекотні дні будуть, однак вони не матимуть тривалого характеру, а загальний погодний фон може виявитися близьким до минулорічного.

Вона також підкреслює, що останні роки характеризуються підвищеною кількістю опадів і нестабільними атмосферними процесами, які поки що зберігають свою активність.

