Що буде з тарифами на комуналку з 1 червня: українцям оприлюднили вартість

В Україні найближчим часом не очікується змін тарифів на електроенергію для населення. Із початку червня українці й надалі платитимуть 4,32 грн за 1 кВт⋅год.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення зберегти чинну вартість електроенергії для побутових споживачів щонайменше до 31 жовтня 2026 року, тож тариф залишатиметься стабільним упродовж цього періоду. Про це пише sud.ua.

Не планується перегляд і ціни на природний газ для клієнтів "Нафтогазу". Для побутових споживачів вона зафіксована на рівні 7,96 грн за кубометр і діятиме з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року.

Водночас тарифи на водопостачання залишаються різними в залежності від регіону. Єдиної вартості по країні немає, оскільки ціни встановлюють або місцеві органи влади, або Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Актуальні тарифи споживачі можуть дізнатися на сайтах місцевих водоканалів або з офіційних повідомлень громад.

