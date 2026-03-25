Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ

Розмір пенсійних виплат в Україні залежить не тільки від кількості відпрацьованих років, а й від рівня офіційної заробітної плати протягом трудового життя. Розглянемо, які умови виходу на пенсію та на що можуть розраховувати громадяни у 2026 році, якщо мають значний стаж — 40 років і більше.

Про це повідомляє ПФУ.

Які вимоги до стажу у 2026 році

Згідно з чинними нормами, право на вихід на пенсію за віком визначається тривалістю страхового стажу. У 2026 році діятимуть такі критерії:

не менше 33 років стажу — для виходу на пенсію у 60 років;

щонайменше 23 роки — у 63 роки;

від 15 років — у 65 років.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

При цьому важливо враховувати: якщо людина досягла відповідного віку ще у 2025 році, але оформлює пенсію вже у 2026-му, для неї застосовуються попередні вимоги — 32, 22 або 15 років стажу залежно від віку.

Таким чином, ключову роль відіграє не лише вік, а й накопичений страховий стаж, який щороку поступово збільшується відповідно до пенсійної реформи.

Нагадаємо, ми вже писали, які оновлення у виплатах переселенцям чекають з 1 березня.

