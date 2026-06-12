Трамп заявив про швидке підписання угоди з Іраном: Тегеран спростував

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран поки не ухвалив остаточного рішення щодо можливої угоди зі Сполученими Штатами та не має наміру поступатися у питаннях, які вважає своїми "червоними лініями" в переговорах. Багаї зазначив, що повідомлення про дату та місце можливого підписання угоди є лише припущеннями, оскільки остаточних домовленостей наразі немає.

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Про це повідомляє Reuters. Водночас він підкреслив, що значну частину тексту потенційної угоди вже погоджено.

Однак, за його словами, американська сторона під час переговорів неодноразово змінювала свою позицію.

Нагадаємо, Трамп відхилив пропозиції Ірану щодо завершення війни.

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