Абрикосове мохіто на зиму: рецепт для 3-літрових банок
Абрикосове мохіто — чудова домашня заготівля, яка подарує смак літа навіть у холодну пору року. Напій поєднує солодкість стиглих абрикосів, легку кислинку лимона та освіжаючий аромат свіжої м'яти. Це смачна й натуральна альтернатива магазинним сокам і компотам.
Для приготування знадобляться доступні інгредієнти, а сам процес консервування не потребує багато часу. Про це пише VSN.
Головні історії дня
Читайте також: Ідеальне доповнення до страв: рецепт кетчупу з яблуками на зиму
Інгредієнти на одну 3-літрову банку
- абрикоси — 500–700 г;
- цукор — 250–300 г;
- лимон — 2–3 кружечки;
- свіжа м'ята — кілька гілочок;
- окріп — приблизно 2,5–3 літри.
Спосіб приготування
- Спочатку ретельно помийте абрикоси. За бажанням розділіть плоди навпіл і видаліть кісточки. Банки та кришки попередньо простерилізуйте.
- На дно банки викладіть абрикоси, додайте кружечки лимона та кілька гілочок м'яти. Засипте цукор, після чого залийте все окропом до самого верху. Накрийте кришкою й залиште настоюватися приблизно на 15–20 хвилин.
- Потім злийте рідину в каструлю, доведіть її до кипіння та повторно залийте в банку. Одразу герметично закрутіть кришку, переверніть банку догори дном, укутайте теплою ковдрою й залиште до повного охолодження.
- Готовий напій зберігайте в прохолодному темному місці.
- Взимку достатньо відкрити банку та, за бажанням, розбавити напій водою. У результаті ви отримаєте освіжаючий домашній напій із насиченим ароматом абрикосів, лимона та м'яти, який нагадає про теплі літні дні.
Нагадаємо, ми вже пропонували рецепт полуничного джему за 5 хвилин.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!