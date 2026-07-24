Абрикосове мохіто на зиму: рецепт для 3-літрових банок

Абрикосове мохіто — чудова домашня заготівля, яка подарує смак літа навіть у холодну пору року. Напій поєднує солодкість стиглих абрикосів, легку кислинку лимона та освіжаючий аромат свіжої м'яти. Це смачна й натуральна альтернатива магазинним сокам і компотам.

Для приготування знадобляться доступні інгредієнти, а сам процес консервування не потребує багато часу. Про це пише VSN.

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Інгредієнти на одну 3-літрову банку

абрикоси — 500–700 г;

цукор — 250–300 г;

лимон — 2–3 кружечки;

свіжа м'ята — кілька гілочок;

окріп — приблизно 2,5–3 літри.

Спосіб приготування

Спочатку ретельно помийте абрикоси. За бажанням розділіть плоди навпіл і видаліть кісточки. Банки та кришки попередньо простерилізуйте. На дно банки викладіть абрикоси, додайте кружечки лимона та кілька гілочок м'яти. Засипте цукор, після чого залийте все окропом до самого верху. Накрийте кришкою й залиште настоюватися приблизно на 15–20 хвилин. Потім злийте рідину в каструлю, доведіть її до кипіння та повторно залийте в банку. Одразу герметично закрутіть кришку, переверніть банку догори дном, укутайте теплою ковдрою й залиште до повного охолодження. Готовий напій зберігайте в прохолодному темному місці. Взимку достатньо відкрити банку та, за бажанням, розбавити напій водою. У результаті ви отримаєте освіжаючий домашній напій із насиченим ароматом абрикосів, лимона та м'яти, який нагадає про теплі літні дні.

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