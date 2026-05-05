'З нетерпінням чекаю': Трамп про зустріч із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на майбутню зустріч із головою Китаю Сі Цзіньпіном. Про це він повідомив 4 травня під час спілкування з журналістами у Білому домі.

За словами Трампа, підготовка до саміту триває, а сам візит він вважає важливим. Про це пише Bloomberg.

"Приблизно за два тижні я вирушу на зустріч із президентом Сі. Я дуже цього чекаю — це буде справді важлива поїздка", — зазначив він. Очікується, що переговори відбудуться 14–15 травня у Пекін.

Лідери планують обговорити питання торговельних відносин, а також інші ключові теми двосторонньої та глобальної політики. Підготовка до зустрічі, за даними джерел, тривала кілька місяців.

Раніше Трамп також згадував, що обмінювався листами з китайським лідером на тлі повідомлень про можливі поставки китайського озброєння до Іран.

