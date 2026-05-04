США супроводжуватимуть судна, які застрягли в Ормузькій протоці - Трамп

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що американська сторона веде "дуже конструктивні переговори" з Іраном і вони можуть завершитися позитивним результатом для всіх сторін. За словами Трампа, він повністю поінформований про перебіг діалогу і оцінює його як перспективний.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.. Раніше спецпредставник США Стів Віткофф коротко підтвердив факт перемовин, зазначивши, що сторони "продовжують спілкування". Водночас журналісти звертають увагу, що нинішні заяви Трампа виглядають м’якшими порівняно з його попередньою риторикою, коли він сумнівався у прийнятності пропозицій Тегерана.

Крім того, американський президент оголосив про запуск ініціативи під назвою "Свобода", яка передбачає супровід торговельних суден через Ормузьку протоку. За його словами, до США звернулися численні країни, чиї кораблі опинилися заблокованими у цьому стратегічному регіоні.

Трамп наголосив, що йдеться про судна держав, які не беруть участі у конфлікті на Близькому Сході, тому Вашингтон має намір забезпечити їхній безпечний прохід. Він назвав це гуманітарним кроком, вигідним як для регіону, так і для самих Сполучених Штатів.

Президент також попередив, що будь-які спроби перешкодити реалізації цієї ініціативи отримають рішучу відповідь. Такі заяви пролунали на тлі зростання напруженості в регіоні та економічних наслідків можливого блокування протоки, що вже позначається на цінах на пальне у США.

