Що очікує військовозобовʼязаного за ігнорування повістки

У травні 2026 року загальні правила мобілізації в Україні залишаються без змін, однак окремі питання відповідальності й надалі потребують особливої уваги. Насамперед це стосується ігнорування повісток та невиконання законних вимог територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.

OBOZ.UA пояснив, які санкції можуть застосовувати до порушників. Відповідно до чинного законодавства, військовозобов’язані та резервісти у разі невиконання своїх обов’язків можуть нести адміністративну або кримінальну відповідальність.

Одним із механізмів впливу є тимчасове обмеження права керування транспортним засобом за рішенням суду.

Якщо громадянин ігнорує вимоги ТЦК, центр комплектування може звернутися до Національної поліції щодо адміністративного затримання для доставки особи. Якщо це неможливо, офіційну вимогу надсилають поштою. У разі невиконання такої вимоги протягом десяти днів ТЦК має право звернутися до суду з клопотанням про тимчасове позбавлення права керування авто.

Водночас така санкція не застосовується, якщо водіння є основним джерелом доходу людини або транспортний засіб необхідний для догляду за особою з інвалідністю.

Юристи також наголошують: вимога ТЦК та повістка — це різні юридичні документи. Вимога може вважатися врученою автоматично після надсилання рекомендованим листом, тоді як для повістки передбачено окремий порядок вручення.

За ігнорування повістки передбачені як адміністративні штрафи, так і кримінальна відповідальність. За порушення правил військового обліку штраф становить від 3400 до 5100 гривень. Якщо порушення повторне або скоєне в особливий період, сума зростає до 17 000–25 500 гривень.

У серйозніших випадках можливе й кримінальне покарання — обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на строк до п’яти років. Кожен випадок розглядається окремо з урахуванням усіх обставин.

Окремо варто зазначити, що у 2025 році ухвалили закон, який дозволяє сплатити штраф зі знижкою. Якщо військовозобов’язаний добровільно звертається до відповідних органів і вносить оплату протягом десяти днів, сума штрафу зменшується на 50%. Таким чином, мінімальний штраф у 17 тисяч гривень може становити 8500 гривень.

Також документ передбачає закриття адміністративних справ щодо порушень військового обліку для громадян, які добровільно вступають до лав Збройних сил України.

Щодо строків притягнення до відповідальності, закон встановлює певні межі, однак у ЗСУ наголошують: штрафи за порушення правил військового обліку залишаються актуальними. Ті, хто самостійно звернеться до ТЦК, можуть скористатися можливістю сплатити меншу суму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!