Які пільги на комуналку мають учасники бойових дій

Військові, які мають статус учасника бойових дій, можуть отримувати державну підтримку для оплати житлово-комунальних послуг. Така допомога надається у вигляді грошової компенсації.

Пільги для учасників бойових дій

Українські військовослужбовці, які брали участь у захисті держави від збройної агресії Росія, мають право на низку державних і місцевих пільг. Щоб скористатися ними, необхідно отримати офіційний статус учасника бойових дій і відповідне посвідчення встановленого зразка.

Однією з таких пільг є знижка на оплату житлово-комунальних послуг. У відомстві пояснили, як саме відбувається її оформлення та нарахування.

Наразі процедуру призначення пільг здійснює Пенсійний фонд України. Саме до цієї установи потрібно подавати необхідні документи для отримання компенсації.

Як виплачують компенсацію

У міністерстві зазначили, що пільги на оплату комунальних послуг нараховуються у грошовій формі. Після оформлення виплат Пенсійний фонд за замовчуванням може відкрити для отримувача рахунок у Ощадбанк. Після цього пільговик має підписати договір на обслуговування банківського рахунку.

Якщо ж учасник бойових дій бажає отримувати кошти на рахунок в іншому банку, він може подати відповідну заяву до територіального підрозділу Пенсійного фонду.

У відомстві пояснили, що процедура оформлення пільги займає певний час. Після завершення всіх формальностей гроші починають надходити на банківський рахунок отримувача.

Водночас виплати здійснюються за принципом компенсації. Це означає, що спочатку отримувач сплачує повну суму за житлово-комунальні послуги, а вже після цього держава повертає частину витрачених коштів на банківську картку.

