Точно варті своїх грошей: названо топ найкращих кросоверів 2026 року

Придбання нового автомобіля завжди пов’язане з певними ризиками: не всі моделі виправдовують очікування покупців. Водночас на ринку є чимало кросоверів, які поєднують комфорт, надійність та високу вартість за свої гроші.

Автомобільні експерти в коментарях для GoBankingRates назвали п’ять кросоверів 2026 року, які вони вважають найкращими у своїх сегментах.

Топ-5 кросоверів 2026 року

1. Audi Q6 E-tron

Директор з продажу та маркетингу CFR Classic Джо Гіранда відзначив, що Audi Q6 E-tron ідеально поєднує комфорт і маневреність. За його словами, цей електрокросовер стане відмінним вибором для водіїв, які прагнуть перейти на електромобіль, не поступаючись преміальним відчуттям при керуванні.

2. Hyundai Palisade Hybrid

Гіранда також відзначив Hyundai Palisade Hybrid як один із найкращих трирядних гібридних кросоверів за співвідношенням ціни та якості. Модель підходить для сімей, яким потрібен просторий салон і додаткові місця для пасажирів.

3. Toyota RAV4

Автомобільний експерт Wheels Away Люк Освальд наголосив на високих результатах Toyota RAV4 у незалежних краш-тестах і стабільній надійності. Це дозволяє зберегти довіру покупців і забезпечує кращу вартість на вторинному ринку, оскільки автомобіль повільно втрачає у ціні.

4. Honda CR-V

Гіранда підкреслив, що Honda CR-V відома економічним споживанням пального та комфортною підвіскою. Крім того, автомобіль має дуже практичний інтер’єр, що робить його зручним для щоденного використання.

5. Subaru Forester

Освальд рекомендує звернути увагу на Subaru Forester. Цей кросовер вирізняється високою надійністю та безпекою, що робить його ідеальним варіантом для сімей та активного відпочинку.

