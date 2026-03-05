У МОН повідомляли, чи будуть в українських школах весняні канікули цього року

У 2026 році українські школи самостійно визначають дати весняних канікул. На графік відпочинку впливають кілька чинників — передусім ситуація з енергопостачанням, можливі блекаути та тривалість зимових канікул.

РБК-Україна зібрало інформацію про те, коли школярі в різних регіонах країни можуть піти на весняний відпочинок.

Чи доведеться школярам навчатися влітку

У Міністерство освіти і науки України пояснили, що навчальний рік 2025–2026 офіційно триватиме до кінця червня. Водночас навчальні заклади мають право самостійно формувати календар навчання з урахуванням місцевих умов.

Наразі підстав для продовження навчання в липні немає. Однак у разі потреби школи можуть коригувати графік, наприклад, скорочуючи або скасовуючи весняні канікули, щоб компенсувати втрачений навчальний час. Також заклади освіти можуть застосовувати дистанційний або асинхронний формат занять під час відключень електроенергії.

Де вже змінили графік канікул

У різних регіонах України ситуація відрізняється, тому деякі громади вже внесли зміни до календаря навчання.

Тернопіль. Тут вирішили скоротити весняні канікули до п’яти днів — з 25 до 29 березня. Крім того, додатковий тиждень зимового відпочинку учні відпрацьовуватимуть у суботи.

Остаточного рішення поки що немає, однак існує ймовірність, що весняні канікули взагалі можуть не проводити. У січні школярі столиці вже мали додаткові вихідні через складні погодні умови та атаки на енергетичну інфраструктуру. Луцьк та Хмельницька область. Тут планують дотримуватися стандартного графіка: канікули триватимуть із 23 до 29 березня, а навчальний рік завершиться 31 травня.

Попередні дати весняних канікул у містах

За даними, оприлюдненими на сайтах шкіл, орієнтовний графік відпочинку виглядає так:

21–29 березня — Дніпро, Харків, Суми;

23–29 березня — Одеса, Львів, Черкаси, Вінниця, Запоріжжя;

— Одеса, Львів, Черкаси, Вінниця, Запоріжжя; 23–27 березня — Рівне, Полтава;

— Рівне, Полтава; 9–15 березня — Ужгород;

30 березня – 5 квітня — Миколаїв та частина шкіл Чернівці.

