Україна може зіткнутись із критичним дефіцитом ракет Patriot через війну в Ірані - Reuters

Через зростання напруженості на Близькому Сході Україна може зіткнутися з гострим дефіцитом американських ракет для систем протиповітряної оборони. Значна частина ресурсів США нині спрямовується на протидію Ірану, тоді як Росія продовжує інтенсивні удари по українських містах.

Про це повідомляє Reuters. Після того як США та Ізраїль почали завдавати ударів по Ірану, Тегеран у відповідь випустив сотні балістичних ракет і безпілотників у напрямку країн Перської затоки. Більшість цих цілей було перехоплено, зокрема за допомогою ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot air defense system. Саме на ці ракети значною мірою покладається й Україна для захисту енергетичних об’єктів та військової інфраструктури від російських балістичних атак.

Щороку компанія Lockheed Martin виробляє приблизно 600 таких ракет, однак цього обсягу вже недостатньо, щоб одночасно задовольнити потреби США, їхніх союзників у Перській затоці та України. Про це заявив керівник київського аналітичного центру Ukrainian Center for Security and Cooperation Сергій Кузан. За його словами, це проста арифметика сучасної війни. Він також зазначив, що європейська система ППО SAMP/T, яка має подібні можливості, поки не наростила виробництво настільки швидко, щоб стати повноцінною альтернативою.

Дослідник ракетного озброєння з University of Oslo Фабіан Гофманн вважає, що країни Перської затоки мають достатні запаси Patriot, тож повністю вони не вичерпаються. Водночас, якщо атаки триватимуть, їм, ймовірно, доведеться більш вибірково використовувати ці ракети.

Аналітик National Institute for Strategic Studies of Ukraine Микола Бєлієсков припускає, що масштабного дефіциту можна уникнути, якщо США та Ізраїль у найближчий час зможуть знищити значну частину іранських ракетних запасів і пускових установок.

Тим часом Росія продовжує активно нарощувати військове виробництво. За даними української сторони, під час зимової кампанії цього року вона випустила понад 700 ракет по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Крім того, лише за одну ніч минулого місяця російські війська застосували 32 балістичні ракети.

Більшість ракет Patriot, які отримує Україна, надходять від європейських союзників у межах ініціативи NATO під назвою PURL initiative. Вона була започаткована торік для закупівлі американського озброєння спеціально для українських потреб.

За інформацією Reuters, після останньої зустрічі партнерів у середині лютого союзники пообіцяли передати Україні ще 37 ракет PAC-3. При цьому Італія відмовилася розглядати варіант вилучення засобів ППО з України для підтримки держав Перської затоки.

Водночас європейські дипломати попереджають: якщо конфлікт із Іраном затягнеться, постачання в межах програми PURL можуть сповільнитися через обмежені запаси США. Представник Пентагону також підтвердив, що вже зараз виникають затримки, пов’язані з виробничими потужностями.

У публікації зазначається, що США можуть у будь-який момент скористатися правом пріоритетного постачання озброєнь для власних потреб або інших союзників. Хоча Lockheed Martin планує збільшити виробництво ракет PAC-3 до 2000 одиниць на рік відповідно до угоди, оголошеної в січні, ці зміни навряд чи допоможуть вирішити проблему дефіциту вже цього року.

Наразі Pentagon офіційно не відповів на запит журналістів щодо подальших поставок зброї Україні.

