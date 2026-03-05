Украина может столкнуться с критическим дефицитом ракет Patriot из-за войны в Иране - Reuters

Из-за роста напряженности на Ближнем Востоке, Украина может столкнуться с острым дефицитом американских ракет для систем противовоздушной обороны. Значительная часть ресурсов США сейчас направляется на противодействие Ирану, в то время как Россия продолжает интенсивные удары по украинским городам.

Об этом сообщает Reuters. После того как США и Израиль начали наносить удары по Ирану, Тегеран в ответ выпустил сотни баллистических ракет и беспилотников в направлении стран Персидского залива. Большинство этих целей было перехвачено, в частности, с помощью ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot air defense system. Именно эти ракеты в значительной степени полагается и Украине для защиты энергетических объектов и военной инфраструктуры от российских баллистических атак.

Каждый год компания Lockheed Martin производит около 600 таких ракет, однако этого объема уже недостаточно, чтобы одновременно удовлетворить потребности США, их союзников в Персидском заливе и Украине. Об этом заявил руководитель киевского аналитического центра Ukrainian Center for Security and Cooperation Сергей Кузан. По его словам, это обычная арифметика современной войны. Он также отметил, что европейская система ПВО SAMP/T, имеющая подобные возможности, пока не нарастила производство настолько быстро, чтобы стать полноценной альтернативой.

Исследователь ракетного вооружения из University of Oslo Фабиан Гофманн считает, что страны Персидского залива имеют достаточные запасы Patriot, так что полностью они не иссякнут. В то же время, если атаки будут продолжаться, им, вероятно, придется более избирательно использовать эти ракеты.

Аналитик National Institute for Strategic Studies of Ukraine Николай Белиесков предполагает, что масштабный дефицит можно избежать, если США и Израиль в ближайшее время смогут уничтожить значительную часть иранских ракетных запасов и пусковых установок.

Между тем, Россия продолжает активно наращивать военное производство. По данным украинской стороны, во время зимней кампании в текущем году она выпустила более 700 ракет по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, только за одну ночь в прошлом месяце российские войска применили 32 баллистических ракеты.

Большинство ракет Patriot, получаемых Украиной, поступают от европейских союзников в рамках инициативы NATO под названием PURL initiative. Она была начата в прошлом году для закупки американского вооружения специально для украинских нужд.

По информации Reuters, после последней встречи партнеров в середине февраля союзники пообещали передать Украине еще 37 ракет PAC-3. При этом Италия отказалась рассматривать вариант изъятия средств ПВО из Украины для поддержки государств Персидского залива.

Читать также: Началась луна нервных игр Пекина и Вашингтона: чего ждать Украине

В то же время европейские дипломаты предупреждают: если конфликт с Ираном затянется, поставки в рамках программы PURL могут замедлиться из-за ограниченных запасов США. Представитель Пентагона также подтвердил, что уже сейчас возникают задержки, связанные с производственными мощностями.

В публикации отмечается, что США могут в любой момент воспользоваться правом приоритетных поставок вооружений для собственных нужд или других союзников. Хотя Lockheed Martin планирует увеличить производство ракет PAC-3 до 2000 единиц в год в соответствии с соглашением, объявленным в январе, эти изменения вряд ли помогут решить проблему дефицита уже в этом году.

Pentagon официально не ответил на запрос журналистов относительно дальнейших поставок оружия Украине.

Напомним, мы уже писали, почему война в Украине и в Иране – одна глобальная война.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!