На какие льготы имеют право участники боевых действий и где получить информацию о них

Военные, получившие статус участника боевых действий, могут пользоваться льготами не только на общегосударственном уровне, но и в своих общинах. Статус УБД предоставляется военнослужащим, непосредственно участвовавшим в защите государства.

Он предусматривает ряд социальных гарантий и льгот, определяемых законодательством. В то же время, как пояснили в ведомстве, во многих регионах действуют дополнительные программы поддержки на местном уровне. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Речь идет не только об инициативах органов власти, но и о поддержке бизнеса. В частности, магазины могут предоставлять скидки на товары и услуги, а культурные заведения – музеи, выставки, театры – предлагать бесплатный или льготный вход для участников боевых действий.

Отдельные программы распространяются и на членов семей военных. В некоторых общинах для детей УБД предусмотрено бесплатное питание в школах или местные программы материальной помощи.

Чтобы узнать перечень доступных льгот, в Минобороны советуют обращаться в органы местного самоуправления или соответствующие структуры по месту жительства. Там можно получить актуальную информацию о региональных возможностях поддержки.

