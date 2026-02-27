В Украине подешевел популярный овощ: сколько стоит

В конце февраля 2026 года тепличные огурцы в Украине заметно подешевели. На этой неделе их продают по 125–170 грн за килограмм — в среднем на 11% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Практически все крупные стационарные тепличные комбинаты страны уже активно снабжают эту продукцию на рынке. Само увеличение предложения нового урожая явилось главной причиной снижения цен. В то же время, спрос на огурцы несколько ослаб: оптовые компании и розничные сети уменьшили объемы закупок, ссылаясь на медленные темпы сбыта в магазинах. Об этом пишет EastFruit.

"Операторы рынка объясняют ситуацию ростом предложения огурцов нового оборота из местных хозяйств, а также снижением спроса со стороны розничных сетей", - отмечают аналитики.

По сравнению с концом февраля 2025 года тепличные огурцы сейчас стоят примерно на 50% дороже, что свидетельствует об общем росте цен за год. Однако большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего удешевления в ближайшие недели. Они аргументируют это тем, что объемы предложения местной продукции продолжают стремительно расти, а спрос пока не успевает за этим темпом.

Если тенденция сохранится, в ближайшее время цены на огурцы могут опуститься еще ниже.

