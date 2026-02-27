Изысканный и качественный: назван лучший кроссовер 2026 года
Кроссоверы уже много лет удерживают позицию одного из самых популярных классов автомобилей в мире. Они предлагают идеальный баланс между комфортом легкового седана и уверенным поведением на любом покрытии – от городского асфальта до легкого бездорожья. Но когда речь идет о премиальном сегменте, где почти все модели обладают высоким качеством, выбрать действительно лучший вариант становится сложно.
Британское издание Autocar провело детальный анализ и составило рейтинг лучших роскошных кроссоверов 2026 года. На первом месте оказался Range Rover Sport – модель, которую эксперты называют эталоном изысканности и универсальности.
Автомобильный обозреватель Мэтт Сондерс подчеркнул, что Range Rover Sport поражает механическим совершенством, исключительной плавностью хода, роскошным и уютным салоном, а также способностью удовлетворять как водителя, так и пассажиров. Несмотря на значительные габариты, кроссовер остается маневренным и динамичным, полностью оправдывая свое название. Широкий выбор мощных двигателей – от эффективных гибридов до топовых версий – делает его еще более привлекательным.
Конечно, за такой уровень комфорта, технологий и статуса приходится платить немало. В Украине новый Range Rover Sport 2025-2026 модельных лет стартует примерно от 5,3 миллионов гривен.
Поскольку рейтинг посвящен исключительно премиальному сегменту, другие модели также относятся к самым дорогим и престижным на рынке. В первую десятку вошли такие легендарные таноны как Porsche Cayenne, полноразмерный Range Rover, Bentley Bentayga, электрический BMW iX, экзотический Ferrari Purosangue, практичный Land Rover Discovery, флагманский BMW X7, универсальный BMW X5 и Audi Q7.
ТОП-10 лучших роскошных кроссоверов по версии Autocar в 2026 году:
- Range Rover Sport
- Porsche Cayenne
- Range Rover
- Bentley Bentayga
- BMW iX
- Ferrari Purosangue
- Land Rover Discovery
- BMW X7
- BMW X5
- Audi Q7
