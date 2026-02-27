Изысканный и качественный: назван лучший кроссовер 2026 года

Кроссоверы уже много лет удерживают позицию одного из самых популярных классов автомобилей в мире. Они предлагают идеальный баланс между комфортом легкового седана и уверенным поведением на любом покрытии – от городского асфальта до легкого бездорожья. Но когда речь идет о премиальном сегменте, где почти все модели обладают высоким качеством, выбрать действительно лучший вариант становится сложно.

Британское издание Autocar провело детальный анализ и составило рейтинг лучших роскошных кроссоверов 2026 года. На первом месте оказался Range Rover Sport – модель, которую эксперты называют эталоном изысканности и универсальности.

Автомобильный обозреватель Мэтт Сондерс подчеркнул, что Range Rover Sport поражает механическим совершенством, исключительной плавностью хода, роскошным и уютным салоном, а также способностью удовлетворять как водителя, так и пассажиров. Несмотря на значительные габариты, кроссовер остается маневренным и динамичным, полностью оправдывая свое название. Широкий выбор мощных двигателей – от эффективных гибридов до топовых версий – делает его еще более привлекательным.

Конечно, за такой уровень комфорта, технологий и статуса приходится платить немало. В Украине новый Range Rover Sport 2025-2026 модельных лет стартует примерно от 5,3 миллионов гривен.

Поскольку рейтинг посвящен исключительно премиальному сегменту, другие модели также относятся к самым дорогим и престижным на рынке. В первую десятку вошли такие легендарные таноны как Porsche Cayenne, полноразмерный Range Rover, Bentley Bentayga, электрический BMW iX, экзотический Ferrari Purosangue, практичный Land Rover Discovery, флагманский BMW X7, универсальный BMW X5 и Audi Q7.

ТОП-10 лучших роскошных кроссоверов по версии Autocar в 2026 году:

Range Rover Sport Porsche Cayenne Range Rover Bentley Bentayga BMW iX Ferrari Purosangue Land Rover Discovery BMW X7 BMW X5 Audi Q7

