Должны ли забронированные лица проходить ВЛК: ответ юриста

В Украине из-за длительной всеобщей мобилизации и военного положения военнообязанные мужчины продолжают получать повестки для прохождения медицинского осмотра или призыва. В то же время, некоторые категории граждан могут получить бронирование, которое дает временную отсрочку от мобилизации. Однако многие не знают, освобождает ли бронирование от обязанности проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Юрист ЮК "Муренко, Куревой и Партнеры" Александра Капитула в комментарии для РБК-Украина объяснила нюансы этой процедуры. По ее словам, во время военного положения все военнообязанные граждане обязаны проходить ВЛК для определения степени годности военной службы. Это требование закона, которое не отменяется даже при наличии бронирования.

Постановление ВЛК районного или городского ТЦК и СП о пригодности к службе действительно в течение одного года со дня завершения медицинского осмотра. После этого срока комиссию следует проходить повторно. "Сам факт бронирования не отменяет обязанности прохождения ВЛК, поскольку бронирование, прежде всего, предоставляет отсрочку от мобилизации, но не освобождает лицо от выполнения требований военного учета и связанных с ним процедур, в частности, прохождения медицинского осмотра", — подчеркнула Капитула.

На практике это приводит к ситуациям, когда забронированных лиц все равно вызывают на ВЛК. Если человек не появляется, его могут объявить в розыск или внести в реестр нарушителей военного учета. Это происходит даже при наличии действующего бронирования, поскольку отсрочка не отменяет общие правила учета.

Поэтому юрист советует не игнорировать повестки на ВЛК, даже если есть бронирование. В случае сомнений в правомерности действий ТЦК следует обратиться за консультацией к юристу или оспорить решение в суде. Это поможет избежать штрафов, розыска и других неприятных последствий, связанных с нарушением правил военного учета.

