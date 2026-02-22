На них стоит обратить внимание: топ лучших дизельных автомобилей

В январе 2026 года украинский автопарк пополнился пятью тысячами легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2025 года

Об этом свидетельствуют свежие данные ассоциации " УкрАвтопром ". Из общего количества 1,2 тысяч машин были новыми (+33 % по сравнению с прошлым годом), а 3,8 тысяч — подержанными, привезенными из-за рубежа (+12 %).

Самые новые дизельные автомобили

Лидером продаж среди новых дизельных легковушек стал Renault Duster — украинцы приобрели 316 таких кроссоверов. Модель продолжает пользоваться стабильным спросом благодаря практичности, надежности и адаптации к украинским реалиям. Высокий клиренс, выносливая подвеска, экономичные моторы и относительно недорогое обслуживание делают Duster одним из самых умных выборов в сегменте.

ТОП-5 новых дизельных легковушек января 2026 года:

Renault Duster - 316 единиц Toyota Land Cruiser Prado - 200 единиц Peugeot Landtrek - 73 единицы Volkswagen Touareg - 65 единиц Škoda Kodiaq - 63 единицы

Лидеры среди импортируемых подержанных дизельных авто

Среди машин, привезенных из-за границы, безоговорочным фаворитом стал Renault Megane – 282 зарегистрированных авто в месяц. Эта модель уже давно стала классикой вторичного рынка благодаря сочетанию надежности, экономичности, комфортабельного салона и привлекательной цены. Megane ценят низкую стоимость владения и долговечность.

ТОП-5 самых популярных подержанных дизельных моделей января:

Renault Megane - 282 единицы Nissan Qashqai - 279 единиц Škoda Octavia - 243 единицы Volkswagen Passat - 195 единиц Volkswagen Golf - 159 единиц

Дизельные автомобили сохраняют стабильный спрос в Украине, особенно в сегменте кроссоверов и семейных седанов. Рост импорта б/у машин на 12% объясняется доступными ценами на европейских аукционах, широким выбором надежных моделей и высокими затратами на новые авто. В то же время, новые дизельные кроссоверы остаются привлекательными благодаря лучшей комплектации, гарантии и адаптации к украинским условиям.

