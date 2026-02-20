Что делать военнообязанным с бронированием, находящимся в розыске ТЦК

В последнее время работодатели все чаще сообщают, что их забронированные работники видят в приложении "Резерв+" информацию о розыске от ТЦК. В этой связи возникает вопрос: как действовать в такой ситуации и кто должен принимать меры? Ниже – обобщенный алгоритм действий, сформированный на основе практического опыта.

Об этом сообщает Минобороны. Основанием для объявления в розыск есть нарушение правил военного учета или законодательства в сфере обороны и мобилизации. Частые причины:

непрохождение или отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК);

неявка по повестке.

Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе (приказ Минобороны №402), заключение ВЛК в особый период или во время военного положения действует в течение одного года с момента завершения медосмотра.

В то же время, обязанности ежегодно самостоятельно инициировать прохождение ВЛК для большинства военнообязанных нет. Человек может пройти комиссию по собственной инициативе, например, сгенерировав направление через "Резерв+" или обратившись в ТЦК.

Обязанность самостоятельно пройти повторную ВЛК касалась преимущественно тех лиц, ранее признанных ограниченно пригодными (с отдельными исключениями).

Если лицо не вызывали в ТЦК и не выдавали направление на ВЛК, сам факт его непрохождения не может быть автоматически основанием для штрафа или розыска.

Неявка является основанием для привлечения к ответственности только при условии надлежащего вручения повестки и отсутствия уважительных причин.

Повестка считается врученной должным образом в случае:

личного вручения;

направление по почте по актуальному адресу;

передачи через работодателя вместе с распоряжением ТЦК.

Если повестка отправлялась по почте, она должна быть отправлена по адресу, указанному при уточнении данных, или по месту регистрации. Сотрудник почты обязан вручить ее лично или оставить сообщение о поступлении.

В случае посылки по неправильному адресу оснований для штрафа нет. Однако доказывать это, вероятно, придется в ТЦК или даже в суде.

Дальнейшие шаги зависят от того, признает ли лицо нарушение. Самый простой вариант – подать заявление о признании нарушения через приложение "Резерв+" и уплатить штраф в размере 8500 грн (50% от минимального размера).

Если нарушения не было

В этом случае можно:

Обратиться в ТЦК (лично или через адвоката) и выяснить основания розыска. Если причина – неявка по повестке, проверить факт ее надлежащего направления. При подтверждении отправки — обратиться в почтовое отделение для получения информации о порядке вручения. В случае отсутствия доказательств надлежащего вручения — представить ТЦК письменное требование об исключении записи о розыске из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Если ТЦК отказывается отменить розыск, вопрос может решаться в судебном порядке.

Сроки привлечения к ответственности

Согласно статье 38 КУоАП, административное взыскание за нарушение правил военного учета может быть наложено:

в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения,

но не позднее одного года со дня его совершения.

Если с момента неявки прошло более трех месяцев, срок наложения штрафа может считаться истекающим. Однако на практике ТЦК не всегда согласен с этим без судебного разбирательства.

