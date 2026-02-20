Что делать военнообязанным с бронированием, находящимся в розыске ТЦК
В последнее время работодатели все чаще сообщают, что их забронированные работники видят в приложении "Резерв+" информацию о розыске от ТЦК. В этой связи возникает вопрос: как действовать в такой ситуации и кто должен принимать меры? Ниже – обобщенный алгоритм действий, сформированный на основе практического опыта.
Об этом сообщает Минобороны. Основанием для объявления в розыск есть нарушение правил военного учета или законодательства в сфере обороны и мобилизации. Частые причины:
- непрохождение или отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК);
- неявка по повестке.
Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе (приказ Минобороны №402), заключение ВЛК в особый период или во время военного положения действует в течение одного года с момента завершения медосмотра.
В то же время, обязанности ежегодно самостоятельно инициировать прохождение ВЛК для большинства военнообязанных нет. Человек может пройти комиссию по собственной инициативе, например, сгенерировав направление через "Резерв+" или обратившись в ТЦК.
Обязанность самостоятельно пройти повторную ВЛК касалась преимущественно тех лиц, ранее признанных ограниченно пригодными (с отдельными исключениями).
Если лицо не вызывали в ТЦК и не выдавали направление на ВЛК, сам факт его непрохождения не может быть автоматически основанием для штрафа или розыска.
Неявка является основанием для привлечения к ответственности только при условии надлежащего вручения повестки и отсутствия уважительных причин.
Повестка считается врученной должным образом в случае:
- личного вручения;
- направление по почте по актуальному адресу;
- передачи через работодателя вместе с распоряжением ТЦК.
Если повестка отправлялась по почте, она должна быть отправлена по адресу, указанному при уточнении данных, или по месту регистрации. Сотрудник почты обязан вручить ее лично или оставить сообщение о поступлении.
В случае посылки по неправильному адресу оснований для штрафа нет. Однако доказывать это, вероятно, придется в ТЦК или даже в суде.
Дальнейшие шаги зависят от того, признает ли лицо нарушение. Самый простой вариант – подать заявление о признании нарушения через приложение "Резерв+" и уплатить штраф в размере 8500 грн (50% от минимального размера).
Если нарушения не было
В этом случае можно:
- Обратиться в ТЦК (лично или через адвоката) и выяснить основания розыска.
- Если причина – неявка по повестке, проверить факт ее надлежащего направления.
- При подтверждении отправки — обратиться в почтовое отделение для получения информации о порядке вручения.
- В случае отсутствия доказательств надлежащего вручения — представить ТЦК письменное требование об исключении записи о розыске из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Если ТЦК отказывается отменить розыск, вопрос может решаться в судебном порядке.
Сроки привлечения к ответственности
Согласно статье 38 КУоАП, административное взыскание за нарушение правил военного учета может быть наложено:
- в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения,
- но не позднее одного года со дня его совершения.
Если с момента неявки прошло более трех месяцев, срок наложения штрафа может считаться истекающим. Однако на практике ТЦК не всегда согласен с этим без судебного разбирательства.
