На Земле есть дерево, похожее на радугу: как выглядит и чем интересно (фото)

Радужный эвкалипт – одно из самых ярких и удивительных деревьев на планете. Его ствол переливается всеми цветами радуги: золотисто-коричневыми, ярко-желтыми, неоново-зелеными, красными, оранжевыми и даже синевато-фиолетовыми оттенками. На первый взгляд, может показаться, что это продукт работы искусственного интеллекта или компьютерного редактирования, но ученые уверяют: дерево абсолютно настоящее.

Этот феноменальный вид носит научное название Eucalyptus deglupta и быстро растет в тропических условиях — в благоприятном климате он достигает высоты 60–80 метров. Родина радужного эвкалипта — влажные леса Филиппин, Индонезии (в частности, Сулавеси и Молуккские острова) и Папуа-Новой Гвинее. Впоследствии его завезли в другие регионы с похожим климатом: на Гавайи, в Южную Калифорнию, Флориду и некоторые тропические страны.

Главная причина такой необычной окраски – особый процесс обновления коры. В отличие от большинства деревьев, у которых кора постепенно утолщается и грубеет, кора эвкалипта постоянно отслаивается тонкими полосками, обнажая свежий слой. Именно в этом слое виден хлорофилл – зеленый пигмент, отвечающий за фотосинтез. Когда свежая кора контактирует с воздухом, в ней начинают активно образовываться дубильные вещества – природные соединения, защищающие дерево от грибков, бактерий и насекомых.

С течением времени эти дубильные вещества окисляются и меняют цвет: сначала появляются синие и фиолетовые оттенки, затем красные и золотистые, а впоследствии кора снова становится коричневой. После этого процесс повторяется – старая кора отпадает, обнажается новый слой, и цикл запускается заново. Именно из-за постоянной "линки" ствол приобретает тот самый калейдоскопический вид, который делает радужный эвкалипт одним из самых фотографированных деревьев мира.

Древесина этого вида имеет высшую ценность в индустрии. Она крепкая, ровная, отлично обрабатывается и употребляется для производства мебели, напольных покрытий, фанеры, строй материалов и целлюлозы (которая после отделки становится белоснежной). Именно из-за высокой коммерческой привлекательности эвкалипт активно вырубался, и сегодня вид находится под угрозой исчезновения в природной среде.

В то же время, его невероятно эффектный внешний вид стал и своеобразным спасением. Радужный эвкалипт все чаще высаживают в декоративных садах, ботанических парках, на курортах и частных коллекциях. Благодаря этому дерево активно распространяется в культуре, а его будущее выглядит гораздо более безопасным, чем в дикой природе.

