Подорожание горючего в Украине: цены на продукты слетят первыми

После роста стоимости горючего в Украине первыми могут подорожать импортные овощи и фрукты. Именно эти продукты быстро реагируют на изменения в логистике и колебания валютного курса. А цены на мясо и молочную продукцию, вероятно, начнут меняться позже, ведь их себестоимость менее оперативно зависит от транспортных расходов.

Об этом в комментарии для 24 канала рассказал аналитик Украинский клуб аграрного бизнеса Максим Гопка. По его словам, горючее является важным элементом затрат на всех этапах поставок продуктов — от производства до продаж в магазинах. Когда дорожают бензин или дизель, растут расходы на перевозку, хранение, работу холодильного оборудования и доставку товаров. В результате, производители, импортеры и торговые сети постепенно переводят эти дополнительные затраты на конечную стоимость продукции.

Быстрее всего на подорожание горючего реагируют товары с коротким циклом поставок или в значительной степени зависящие от импорта. К ним относятся, в частности, овощи и фрукты, часто перевозимые и быстро реализуемые.

Особенно это касается тепличной продукции, значительная часть которой поступает в Украину из-за границы. К примеру, в 2025 году основным поставщиком помидоров и огурцов была Турция, доля которой в импорте этих овощей превышала 80% в денежном измерении. Поэтому рост расходов на транспортировку, страхование перевозок или колебания валют быстро отражается на ценах в магазинах.

В секторе мясной продукции влияние удорожания горючего проявляется медленнее. Это связано со структурой затрат в животноводстве: значительную часть себестоимости составляют корма, а производители часто имеют определенные запасы, позволяющие временно сдерживать повышение цен. Поэтому реакция рынка может задерживаться примерно на один-три месяца.

Пока предложение мяса на внутреннем рынке остается достаточным, что помогает избежать резкого подорожания. Однако ситуация может измениться ближе к периоду повышенного спроса, в частности, накануне Пасхи.

Подобная тенденция возможна и на рынке молочной продукции. В то же время, здесь важную роль играет энергоемкость переработки и необходимость поддерживать так называемую холодную цепь во время транспортировки. Поэтому рост стоимости горючего может влиять на расходы по сбору молока, его перевозке в перерабатывающие предприятия и доставку готовой продукции в торговые сети.

По последним оценкам индекс потребительских цен на молочные продукты по состоянию на март 2026 года составляет примерно 100,5%, что свидетельствует о незначительном повышении стоимости в этой категории. В то же время индекс цен на мясо пока чуть ниже 100%, то есть в среднем за месяц цены даже несколько снизились. Однако ситуация может измениться, если подорожание топлива будет продолжаться.

Эксперты также отмечают, что часть компаний пока работают по контрактам, заключенным еще до роста стоимости горючего. Поэтому цены на продукты не меняются мгновенно. Когда же эти сделки завершатся, новые расходы на транспортировку и логистику начнут постепенно включать в стоимость товаров.

