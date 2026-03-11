'Я горжусь, что мы можем помочь американским партнерам, теперь Украина 'имеет карты' и все это поняли' - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время у государства значительно сильнее позиции в войне благодаря украинским военным и развитию собственного оборонного производства, которое существенно выросло после начала полномасштабного вторжения Россия.

Об этом глава государства рассказал в интервью ирландскому блоггеру Кейлин Робертсон, сообщает Интерфакс-Украина. Во время разговора Зеленский прокомментировал ситуацию, когда, по его словам, партнеры из Соединенных Штатов обратились за помощью именно в Украину, а не в другие европейские государства, в частности Францию или Германию. На вопрос, как он себя чувствует в такой ситуации, президент ответил, что хорошо.

По словам Зеленского, нынешние возможности страны стали результатом мужества украинских солдат и увеличения производства разных видов военной продукции после начала войны. Он подчеркнул, что сегодня у Украины высокий уровень способностей и даже может помогать своим партнерам.

Президент отметил, что гордится тем, что Украина способна поддерживать американских союзников.

Также он подчеркнул, что у государства есть определенные возможности, которые ранее не демонстрировало публично. По его словам, часть этих ресурсов была еще год назад, однако тогда их не показывали. Теперь же стало очевидно, что у Украины есть такие инструменты.

Говоря о перспективах мира, Зеленский отметил, что многое зависит от готовности союзников быстро принимать решения и оказывать необходимую поддержку.

Он сравнил это с ситуацией во время воздушной тревоги: когда страну атакуют ракеты или беспилотники типа Шахед, от скорости реагирования зависит возможность защиты. По словам президента, тот же принцип работает и в войне в целом — агрессора нужно останавливать решительными и оперативными действиями.

Отдельно глава государства выразил мнение, что международное сообщество пока не полностью готово к возможной третьей мировой войне.

По его мнению, Европа пока недостаточно подготовлена к такому вызову, хотя некоторые страны активно работают над укреплением обороны. В частности, по словам Зеленского, Германия быстро наращивает свои возможности, а государства Северной Европы обладают высоким технологическим уровнем.

В то же время, отметил президент, даже мощные армии мира, в частности в Соединенные Штаты Америки, не имеют такого опыта современной масштабной наземной войны, который сегодня есть у Украины.

Он подчеркнул, что этот опыт получен очень дорогой ценой из-за российского вторжения и больших человеческих потерь. Однако именно он дает украинской армии понимание новых реалий ведения боевых действий.

По словам Зеленского, современные войны совмещают использование ракет, беспилотников и масштабных наземных операций. Именно поэтому, по его мнению, мир не готов к глобальному конфликту такого масштаба, ведь он неизбежно приведет к огромным потерям.

