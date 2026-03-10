Назван лучший электромобиль класса 'люкс'

Рынок премиальных электромобилей становится все более конкурентным, а требования к таким автомобилям постоянно растут. Поэтому выбрать лучшую модель в сегменте роскоши непросто. Чтобы помочь покупателям сориентироваться, эксперты составили рейтинг десяти лучших роскошных электрокаров 2026 года.

Первое место в списке занял BMW i7. Эксперты обратили внимание, прежде всего, на его яркий и узнаваемый дизайн. Хотя стиль модели нельзя назвать изящно сдержанным, большие габариты автомобиля делают его броским на дороге. Об этом сообщает Autocar.

Не менее впечатляющим, по оценке специалистов, есть и салон электроседана. Интерьер выполнен с использованием премиальных материалов, отличается высоким качеством сборки и оснащен современными технологиями. Среди других преимуществ модели – мощная электрическая силовая установка и хорошая управляемость. Максимальная скорость автомобиля составляет примерно 240-250 км/ч, а запас хода версии xDrive60 по циклу WLTP составляет около 600 км.

Впрочем, главным недостатком эксперты называют очень высокую цену. На украинском рынке новый BMW i7 xDrive60 стоит примерно 7,4 млн гривен, в то время как более мощная версия BMW i7 M70 xDrive может обойтись почти в 8,7 млн гривен.

Второе место занял электрический кроссовер BMW iX. По словам экспертов, он отличается универсальностью и практичностью, что делает его сильным конкурентом лидера рейтинга.

В десятку лучших премиальных электромобилей также вошли:

BMW i7 BMW iX Porsche Taycan Mercedes-Benz EQS Audi e‑tron GT Lotus Emeya Rolls-Royce Spectre Lucid Air Genesis Electrified G80 Mercedes-Benz G580 EQ

Таким образом, в сегменте премиальных электрокаров покупатели имеют широкий выбор – от роскошных седанов до мощных электрических кроссоверов, объединяющих современные технологии, комфорт и высокую производительность.

