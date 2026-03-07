Названы топ автомобилей, самых популярных в Украине

В феврале 2026 года украинский рынок новых легковых автомобилей показал спад, хотя отдельные бренды и модели продолжают удерживать стабильный спрос. Самым популярным новым автомобилем среди украинцев стал японский кроссовер.

По данным Института исследований авторынка, в феврале в Украине было зарегистрировано 4193 новых легковых автомобилей. Такой показатель эксперты не считают положительным сигналом для рынка.

Импорт новых авто сократился

За месяц в Украину ввезли 4045 новых автомобилей. Это на 15,7% меньше, чем в январе, а по сравнению с февралем в прошлом году показатель снизился на 15,9%. Аналитики отмечают, что рынок заметно просел. Одной из причин называют введение налога на добавленную стоимость для электромобилей, что повлияло на спрос в этом сегменте.

Производство в Украине выросло

Несмотря на падение импорта, внутреннее производство новых легковушек показало положительную динамику. В феврале на украинских предприятиях произвели 148 автомобилей – это на 24,4% больше, чем в предыдущем месяце, и на 10,4% больше в годовом измерении.

Впрочем, даже с таким ростом доля автомобилей украинского производства остается незначительной — примерно 3,5% общего рынка, поэтому существенно повлиять на его структуру они пока не могут.

Самой популярной моделью среди автомобилей, собранных в Украине, стал кроссовер Skoda Karoq – в феврале его зарегистрировали 106 раз. Производство этой модели производится на закарпатском заводе Еврокар.

Какие бренды выбирают украинцы

В феврале лидером украинского авторынка стал японский бренд Toyota. В общей сложности украинцы приобрели 810 автомобилей этой марки, что означает: примерно каждый пятый новый автомобиль в стране принадлежал именно к этому бренду.

Лучшие результаты среди моделей показали кроссоверы Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser Prado. Первая модель стала безоговорочным бестселлером рынка с результатом 361 регистрация, в то время как Prado с 220 продажами стабильно занимает третью позицию в общем рейтинге.

В то же время бренды Renault и Skoda продолжают активно конкурировать за массового покупателя. Высокий спрос на кроссовер Renault Duster позволяет французскому бренду удерживать сильные позиции, а для чешской марки основными драйверами продаж остаются модели Skoda Kodiaq и Skoda Karoq.

Интерес к китайским электромобилям снизился

Еще одной заметной тенденцией февраля стало падение спроса на электрокары китайского производства. Компания BYD, которая в январе входила в десятку самых популярных брендов, в феврале опустилась на 14 позицию и выбыла из ТОП-10.

Кроссоверы остаются самыми популярными

Главной тенденцией украинского авторынка в феврале 2026 стала почти полная доминация кроссоверов. В первой десятке самых популярных моделей девять из десяти позиций относятся именно к сегменту SUV.

Единственным попавшим в топу седаном стал Toyota Camry. Однако эксперты считают его скорее исключением, ведь общий тренд рынка отчетливо демонстрирует рост популярности кроссоверов.

Что происходит на рынке подержанных авто

Ранее сообщалось, что в январе украинцы приобрели почти 3,5 тысячи импортируемых подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Наибольшую часть этого сегмента составляли бензиновые модели — примерно 49% рынка.

Самым популярным среди таких автомобилей стал компактный кроссовер Nissan Rogue.

