На Украину надвигается очередная волна похолодания: когда ждать

Март в Украине традиционно отмечается непостоянной погодой: после периодов потепления нередко возвращается холод. В этом году ситуация будет развиваться по схожему сценарию.

По информации от синоптикини Наталки Диденко, с 9 марта в большинстве областей страны ожидается заметное понижение температуры. Исключение могут стать западные регионы, где показатели останутся несколько выше по сравнению с другими территориями.

Специалист предостерег, что похолодание охватит практически всю Украину, кроме мероприятия, и для многих такое изменение погоды может быть неприятным.

В течение недели со 2 по 8 марта продлится переходный период от зимы до весны. В начале недели прогнозировались холодные ночи с небольшими морозами, однако ближе к выходным температура должна была постепенно повыситься. В большинстве регионов предполагались умеренные осадки.

В столице февраль оказался холоднее климатической нормы. Среднемесячная температура воздуха в Киеве составила -5,3 °C, что на 3 градуса ниже средних многолетних показателей. Самым холодным днем стало 10 февраля, когда утром температура снизилась до -20,2 °C. Теплее всего было 24 февраля — тогда воздух прогрелся до +6 °C. За месяц в районе проспекта Науки выпало 36 мм осадков, что составляет 92% месячной нормы.

Напомним, синоптики прогнозировали, какой будет весна этого года.

