Ожидается магнитная буря 5 уровня: прогноз не 3 марта
В начале недели ожидается усиление геомагнитной активности. Специалисты предупреждают, что в течение трех дней магнитосфера Земли будет находиться в возмущенном состоянии, а наибольшее влияние прогнозируют на вторник. Людям, чувствительным к изменениям погоды, следует внимательнее отнестись к своему самочувствию и планированию дел.
По оценкам экспертов Центра прогнозирования космической погоды NOAA в начале марта фиксируется волна повышенной солнечной активности, что может влиять на атмосферное давление и общее состояние организма.
3 марта, во вторник ожидается индекс 5 – самый сложный день недели с точки зрения воздействия на организм. Показатель 5 означает мощную магнитную бурю. Некоторые люди могут испытывать головные боли, раздражительность, проблемы со сном или обострение хронических состояний. Особенно внимательными следует быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты советуют поддерживать водный баланс, избегать стрессовых ситуаций, не планировать чрезмерную физическую или эмоциональную нагрузку.
Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь
- соблюдать стабильный режим сна;
- больше времени проводить на свежем воздухе;
- отдавать предпочтение легкой пище, уменьшить потребление соли;
- ограничить кофе и другие стимулирующие напитки;
- контролировать АД при наличии соответствующих проблем.
