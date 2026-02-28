Актуально в период отключений электроэнергии: какие приборы 'едят' больше всего

Высокие счета за электроэнергию остаются болезненной темой для многих украинских семей. Некоторые бытовые приборы потребляют столько тока, что их работа может превышать расход обычного телевизора в десятки раз. По данным специалистов, бесспорными лидерами "антирейтинга" энергопотребления стали кондиционеры и электрические духовки.

Об этом пишет ТСН. Современные кондиционеры в активном режиме потребляют от 500 до 4000 Вт в зависимости от мощности и режима (охлаждение или обогрев). Для сравнения: средний LED-телевизор требует всего 50–200 Вт. Если климатическая техника работает ежедневно по несколько часов – особенно в режиме обогрева зимой, – это легко превращается в десятки, а то и сотни киловатт-часов в месяц.

Эксперты рекомендуют несколько простых, но эффективных правил, позволяющих существенно снизить затраты:

включайте кондиционер только тогда, когда действительно нужно, и выключайте его в пустых комнатах регулируйте температуру разумно: изменение целевого значения только на 1–2 °C значительно снижает нагрузку на компрессор обеспечивайте герметичность помещения — плотно закрывайте окна и двери при работе прибора регулярно чистите фильтры и проводите 20–30 % больше полностью выключайте аппарат из розетки во время длительного отсутствия дома

Не менее энергоемким прибором есть электрическая духовка. Ее мощность обычно составляет от 2 до 5 кВт. При регулярном использовании (например, 3–4 раза в неделю по 1–2 часа) месячное потребление может достигать 40–90 кВтч – это в 40 раз больше, чем тратит телевизор за тот же период. Высокое потребление объясняется необходимостью быстро нагревать и поддерживать температуру 180–250 °C.

Более того, некоторые современные модели продолжают потреблять электроэнергию даже в режиме ожидания – для работы дисплея, часов или функции "отложенный старт".

Чтобы экономить на духовке, специалисты советуют соблюдать несколько простых привычек:

старайтесь готовить сразу несколько блюд, чтобы не включать прибор несколько раз в день.

В общем, кондиционер и электрическая духовка остаются главными "энергопоглотителями" в украинском быту. Но формирование нескольких простых привычек рационального использования техники способно снизить сумму в платежке на десятки процентов без потери комфорта.

Кстати, в Украине до сих пор распространено мнение, что все приборы обязательно следует выключать из розетки, чтобы избежать "фантомного" потребления и пожароопасности. Современная техника в большинстве своем рассчитана на непрерывное подключение и в режиме ожидания тратит минимальное количество энергии — от 0,1 до 2 Вт.

Специалисты отмечают, что круглосуточно подключенными могут оставаться модемы и Wi-Fi-роутеры, системы охраны, устройства умного дома, повербанки на зарядке, зарядные станции, некоторые светодиодные лампы и ночники. Все эти приборы имеют встроенную защиту от перегрева и перегрузки, работают по назначению или потребляют так мало, что это не влияет на общий счет.

