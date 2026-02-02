ukr
Актуально у період тривалих відключень світла та опалення: як зігрітись без електрики та газу

Ціхоцька Марія

Не всі методи комфортні чи дешеві, але вони дозволяють вижити в умовах, коли газ і світло можуть бути відсутніми годинами чи днями

Російські удари по енергетичній інфраструктурі роблять опалювальний сезон 2026 року одним із найскладніших в історії України. Довготривалі відключення світла вже стали реальністю, тому важливо заздалегідь знати, як зігрітися без електрики та централізованого опалення.

Не всі методи комфортні чи дешеві, але вони дозволяють вижити в умовах, коли газ і світло можуть бути відсутніми годинами чи днями. Про це пише Уніан.

Скільки часу можна протриматися без обігріву

У середньому добре утеплений будинок або квартира втрачає тепло за 6–12 годин (залежно від температури на вулиці та якості утеплення). Якщо не вживати заходів — температура всередині швидко падає до вуличної. Тому ключові задачі: зберегти тепло тіла та максимально уповільнити втрату тепла приміщенням.

Найефективніші та доступні способи обігріву без світла й газу

  1. Обігрівачі з акумулятором (USB-обігрівачі) Компактні пристрої, які заряджаються від повербанка або розетки. Потужність невелика (5–15 Вт), тому вони не зігрівають цілу кімнату, але локально створюють комфорт.
    • Електрошарфи, шкарпетки, рукавички, пледи-пончо з підігрівом.
    • Плюси: дешево (від 300–800 грн), працюють 4–10 годин від хорошого повербанка.
    • Мінус: не замінять повноцінне опалення, лише допомагають зігріти тіло.
  2. Хімічні грілки (одноразові або багаторазові) Після активації (контакт з повітрям або струшування) виділяють тепло 6–12 годин.
    • Кишенькові — для рук, шиї, ніг.
    • Великі — для спини, живота чи ніг (взуття).
    • Плюси: не потребують зарядки, коштують 20–100 грн за штуку, популярні серед військових і туристів.
    • Мінус: одноразові — витратний матеріал.
  3. Портативна зарядна станція + електрообігрівач Найзручніший і найефективніший спосіб для тривалих відключень.
    • Станція від 2 кВт·год + невеликий керамічний обігрівач 500–800 Вт.
    • Плюси: можна зігріти кімнату на 4–8 годин (залежно від ємності станції).
    • Мінус: найдорожчий варіант (станція від 25–60 тис. грн + обігрівач). Рекомендація: обирайте станцію з LiFePO4-акумулятором і чистою синусоїдою, щоб техніка працювала стабільно.
  4. Газові та парафінові обігрівачі (тільки в крайньому разі)
    • Газові на балонах (портативні пальники з картриджами).
    • Парафінові/гасові обігрівачі.
    • Плюси: потужне тепло без електрики.
    • Мінуси:
      • спалюють кисень → потрібне постійне провітрювання;
      • виділяють чадний газ → ризик отруєння;
      • висока пожежонебезпека. Використовуйте тільки в добре провітрюваному приміщенні, з датчиком чадного газу та ніколи не залишайте без нагляду.

Додаткові способи зберегти тепло в квартирі

  • Заклейте вікна теплоізоляційною плівкою або пухирчастою плівкою (економія до 30% тепла).
  • Повісіть щільні штори або ковдри на вікна та двері.
  • Закрийте щілини під дверима валиками з ковдр або рушників.
  • Спіть у спальнику або під кількома ковдрами (температура тіла 36–37 °C — найкраще джерело тепла).
  • Зігрівайтеся грілками з гарячою водою (пляшки 1–2 л).
  • Одягайте термобілизну, шерстяні шкарпетки, шапку вдома — 70% тепла втрачається через голову та ноги.

Поради щодо безпеки

  • Ніколи не використовуйте газові плити, свічки чи мангали для обігріву приміщення — це прямий шлях до отруєння чадним газом або пожежі.
  • Якщо використовуєте будь-який обігрівач — забезпечте вентиляцію та датчик чадного газу.
  • Тримайте повербанк і акумулятори подалі від джерел тепла та води.
  • Не залишайте працюючі пристрої без нагляду.

Реалії зими 2026 року вимагають підготовки. Навіть якщо немає можливості купити потужну зарядну станцію — прості хімічні грілки, USB-одяг з підігрівом і герметизація вікон допоможуть пережити блекаут без серйозного дискомфорту та ризиків для здоров’я.

Нагадаємо, ми вже писали, який павербанк підібрати до роутера у період блекаутів.

