В Україні подешевшав популярний овоч: скільки коштує

У кінці лютого 2026 року тепличні огірки в Україні помітно подешевшали. Цього тижня їх продають по 125–170 грн за кілограм — у середньому на 11 % дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Практично всі великі стаціонарні тепличні комбінати країни вже активно постачають цю продукцію на ринок. Саме збільшення пропозиції нового врожаю стало головною причиною зниження цін. Водночас попит на огірки дещо послабшав: оптові компанії та роздрібні мережі зменшили обсяги закупівель, посилаючись на повільні темпи збуту в магазинах. Про це пише EastFruit.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

"Оператори ринку пояснюють ситуацію зростанням пропозиції огірків нового обороту з місцевих господарств, а також зниженням попиту з боку роздрібних мереж", — зазначають аналітики.

Порівняно з кінцем лютого 2025 року тепличні огірки зараз коштують приблизно на 50 % дорожче, що свідчить про загальний ріст цін за рік. Проте більшість ключових гравців ринку не виключають подальшого здешевлення в найближчі тижні. Вони аргументують це тим, що обсяги пропозиції місцевої продукції продовжують стрімко зростати, а попит поки що не встигає за цим темпом.

Якщо тенденція збережеться, найближчим часом ціни на тепличні огірки можуть опуститися ще нижче.

Нагадаємо, в Україні подорожчала риба.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!