Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 26 лютого

Геомагнітні бурі оцінюють за К-індексом — шкалою від 2 до 9 балів. Чим вищий показник, тим інтенсивнішими можуть бути збурення магнітного поля Землі та їхній вплив на технічні системи і самопочуття метеозалежних людей.

У четвер, 26 лютого, прогнозуються помірні магнітні коливання з К-індексом 4 (жовтий рівень). Такий рівень активності вважається відносно слабким і зазвичай не спричиняє суттєвого впливу на організм. Про це повідомляє NOAA.

У п’ятницю, 27 лютого, очікується зниження сонячної активності — можливі лише незначні збурення магнітосфери.

У суботу, 28 лютого, ситуація має стабілізуватися: магнітне поле Землі повернеться до спокійного стану.

Водночас фахівці зауважують, що прогнози можуть коригуватися, адже дані оновлюються кожні три години. Найбільш точними вважаються розрахунки на одну добу вперед, тоді як довші прогнози мають попередній характер.

