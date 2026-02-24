Надійні та безпечні: на які сімейні кросовери варто звернути увагу

Вибір сімейного кросовера — це стратегічне рішення, адже автомобіль має бути надійним, безпечним і практичним упродовж тривалого часу. Фахівці проаналізували популярні японські моделі та визначили ті, які найкраще підходять для довгострокового користування та збереження вартості.

Про результати дослідження повідомило видання GOBankingRates.

Визнані лідери сегмента

Японські авто традиційно асоціюються з витривалістю та якістю складання. Водночас окремі моделі демонструють особливо високі показники довговічності.

Експерт компанії EpicVIN Алекс Блек найвище оцінив Toyota Highlander та Toyota Grand Highlander. За його словами, ці кросовери вирізняються стабільною роботою, високою надійністю та здатністю зберігати ціну на вторинному ринку навіть після років експлуатації. Попри вищу вартість, інвестиція в такі авто є виправданою.

Керівник компанії A1 Xpress Форд Сміт підкреслює, що Highlander забезпечує плавний і тихий рух, а його салон продуманий до дрібниць без надмірних дизайнерських рішень. Це зручний варіант для щоденних поїздок, закупів і сімейних подорожей.

Для великих родин Блек також радить звернути увагу на Honda Pilot. Модель відзначається просторим салоном, зручним розміщенням дитячих автокрісел і достатнім багажним відсіком для перевезення об’ємних речей.

Моделі, які можуть розчарувати

Попри загалом позитивну репутацію японських брендів, деякі кросовери можуть створювати труднощі під час експлуатації.

Зокрема, експерти рекомендують обережно ставитися до купівлі Nissan Pathfinder. За словами Блека, власники нерідко скаржаться на проблеми з трансмісією, що можуть призводити до регулярних несправностей.

Ще одним не найкращим вибором для родини називають Mitsubishi Outlander. Форд Сміт зазначає, що спроба зробити модель універсальною позначилася на комфорті: третій ряд сидінь виявився занадто тісним і підходить переважно для маленьких дітей. Крім того, силова установка не завжди витримує значні навантаження та великі пробіги, а з часом у салоні можуть з’являтися сторонні шуми.

